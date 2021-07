Open-Air-Unihockey in Chur

Street Floorball heisst das Projekt des Verbandes Swiss Unihockey. Es sei eine neue Form des Unihockeys: unter freiem Himmel, ohne Torhüter und nur drei Feldspielern. «Nur so viele Regeln wie nötig und mit dem Wegfall des Goalies so wenig Ausrüstung wie möglich. Denn genau diese Eigenschaften sind es, welche zum grossen Erfolg von Unihockey beitragen», heisst es auf der Verbandsseite zum Projekt, das dieses Jahr gestartet wurde.

Die Idee entstand im Rahmen der Vorbereitungen auf die Heim-WM, die im Jahr 2022 in Zürich und Winterthur stattfinden wird. Die Ziele: Mehr Menschen den Unihockeysport näherbringen und auf die Unihockey-WM im eigenen Land aufmerksam machen.

Back to the Future

Das mobile Unihockeyfeld reist nun von Standort zu Standort. Zum zweiten Mal ist das Open-Air-Feld in Chur. Die Sektion Behindertensport des BTV Chur stellte das Feld zuvor vor rund einem Monat im Churer Rheinquartier auf. In der Oberen Au, auf dem im Winter genutzten offenen Feld neben dem Eisstadion, baute am Montag der Verein Chur Unihockey das Feld auf. «Es ist kein Feld für Chur Unihockey, es soll eines sein für alle: Kinder, Jugendliche und alle, die Lust haben», so Curdin Furrer Präsident von Chur Unihockey. Den früheren Nationalliga-A-Torhüter erinnert die temporäre Anlage an seine Anfänge, als er als kleines Kind auf der Strasse angefangen hat, Unihockey zu spielen. Es ist eine Art Rückkehr zu den Wurzeln. Dorthin zurück, wo für viele der Unihockeysport angefangen hat. Neu kann dieses ursprüngliche Unihockey auf einer professionellen Anlage gespielt werden, quasi «Back to the Future».