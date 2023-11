Diese Bündnerinnen sind an der Unihockey-WM dabei

«Es war ein spannender Prozess. Am Anfang waren es 40 bis 50 Spielerinnen», wird der Schweizer Nationalcoach Oscar Lundin in der Verbandsmitteilung von Swiss Unihockey zituert. Nun haben er und seine Trainercrew sich für die 20 Spielerinnen – 18 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen – entschieden, mit denen die Schweiz im Dezember an der WM in Singapur antritt. Am Montag wurde das Aufgebot bekannt. Wie seit vielen Jahren gewohnt, drücken auch wieder Spielerinnen aus dem Kanton Graubünden dem Team den Stempel auf. Fünf Bündnerinnen stehen im WM-Aufgebot.