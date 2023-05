Bei grauem Wetter sorgen die Kinder in Glarus für die Farbtupfer

Viele glückliche und zufriedene ­Gesichter an den Siegerehrungen in der Eishalle in Glarus bildeten den würdigen Abschluss des Jugendturnfestes. Die Ressortleiterin Jugend des GLTV, Ester Jenny, bedankte sich bei den Kindern, allen Mithelfenden, den Leiterinnen und Leitern und den Mitarbeitenden des Ressorts Jugend des GLTV, die alle zusammen für dieses gute Fest sorgten. Zur Frage, was ihn am meisten freue, meinte OK-Präsident Kobler: «Dass alles so gut lief, die Verpflegung klappte. Und natürlich der Plausch der Kinder. Im Ziel sind sie kaputt, haben aber ein riesiges Strahlen in den Augen.»