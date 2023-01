Hier spielen Mädchen mit Mädchen Tischtennis

von Stefan Kleiser

«Wir spielen Memory mit Sidesteps, werfen Bälle und fangen sie wieder auf, wir sprinten mit geschlossenen Augen, was sehr lustig ist, tippen Bälle, spielen Vorhand und Rückhand oder balancieren den Ball durch die Beine oder hinter dem Rücken», zählt Alex Galic Übungen aus ihrem Schnupperkurs auf: «Unter der Leitung der 28-Jährigen lernen Mädchen in Rapperswil-Jona Tischtennis und haben Spass – immer donnerstags ab 17.30 Uhr, 105 Minuten lang, im House of Tabletennis an der Holzwiesstrasse.