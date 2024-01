Weltcup in Scuol: Alles ist bereit für das Heimrennen

Wenn am Samstag die Snowboarderinnen und Snowboarder in Scuol an den Start gehen, ist auch Nevin Galmarini nicht weit. Seit zwei Jahren ist der ehemalige Snowboarder und Olympiasieger im Parallelriesenslalom von 2018 Teil des Organisationskomitees. Bisher laufen die Vorbereitungen für das Weltcuprennen so, wie sie sollten. «Mit jedem Jahr hat man mehr Erfahrungen. Man weiss, wo die Schwierigkeiten letztes Jahr waren und kann diese fürs neue Jahr direkt anpacken», sagt Galmarini.