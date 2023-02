An der Premiere gibts für Emely Torazza keinen Exploit

von Jörg Greb

Von einem «Nasenstüber» sprach SRF-Kommentator Beat Sprecher während der Übertragung des Qualifikationsspringens an den Weltmeisterschaften in Planica. Auf die Perspektiven der beiden Schweizerinnen Sina Arnet und Emely Torazza bezog er sich dabei. Beide, so zeichnete sich je länger je mehr ab, würden sich nicht fürs Finale der besten 40 vom Donnerstag qualifizieren können. Arnet war näher dran und ihr Sprung etwas besser als jener von Torazza.