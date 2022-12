Ein erwartungsvoller, aber auch ein ungewisser Start für Pascal Müller

von Köbi Hefti

Pascal Müller startet am Wochenende in Kuusamo/Ruka (FIN) zu seinen ersten Wettkämpfen des Winters im Continental Cup. Es ist ein happiges Programm, das bei der Saisoneröffnung auf den Oberurner wartet. Drei Wettkämpfe über jeweils zehn Kilometer in drei Tagen stehen auf dem Programm. Das erste Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz fand am Freitagabend statt.