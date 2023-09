Flimser Freeskier Fadri Rhyner fliegt an der WM erneut aufs Podest

Fadri Rhyner hat an den Junioren-Titelkämpfen in Cardrona auch für die zweite Schweizer Medaille gesorgt. Zum Abschluss der Weltmeisterschaften zeigte der 18-Jährige aus Flims in der Nacht auf Sonntag im Big Air eine starke Leistung und belohnte sich dafür mit der Bronzemedaille. Im Finale der besten zwölf kam Rhyner mit einem Double 16 Japan sowie einen Switch Double Bio 12 Safety auf 163 Punkte.

Gold sicherte sich Leo Landrø aus Norwegen, Silber der erst 15-jährige Matthew Lepine aus Kanada. Ebenfalls für den Final qualifiziert war Viktor Maksyagin. Wie der nationale Verband Swiss-Ski mitteilte, plagten den Zürcher aber Fieber und Kopfschmerzen. Deshalb habe er sich gemeinsam mit seinen Coaches dafür entschieden, nicht mitzufahren.