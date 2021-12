Wenn Erfolg nicht das Wichtigste ist

Als Erstes fällt der Blick auf die Langlaufski in der Ecke. Dann auf die Fotocollage. Und zu guter Letzt auf das Renntrikot mit der Startnummer 1. Hier im Büro von Andrea Zinsli ist der Wintersport omnipräsent. Auch wenn sich der 49-jährige Churer während seiner Spitzensportkarriere auf zwei breiteren Latten mit der Konkurrenz mass. Zinsli war Skirennfahrer. In Zeiten von Michael von Grünigen, Paul Accola und Urs Kälin beispielsweise. Heute leitet er seit Anfang Jahr die Generalagentur Graubünden der Helvetia-Versicherungen in der Bündner Hauptstadt.