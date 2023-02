Jasmine Flury: «Ich kann nicht mehr schnell einkaufen gehen»

Vor einer Woche krönte sich die Davoserin Jasmine Flury in Méribel überraschend zur Weltmeisterin in der Abfahrt. Nun traf sie diese Zeitung in ihrem Heimatdorf Monstein zum grossen Interview. Wie sie ihren grossen Tag erlebt hat. Was der Triumph ihr bedeutet. Und wie es für sie nun weitergeht.