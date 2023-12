Alta Badia: Gino Caviezel als zweitbester Schweizer auf Platz 10

Marco Odermatt gewinnt auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom des Winters. Der Nidwaldner siegt im ersten von zwei Rennen in Alta Badia vor dem Kroaten Filip Zubcic.

Odermatt gewann auf der Piste «Gran Risa» zum dritten Mal. Bei den Doppelveranstaltungen in den beiden Vorjahren hatte er jeweils das zweite Rennen für sich entschieden. Saisonübergreifend war es der fünfte Sieg in einem Weltcup-Riesenslalom hintereinander, der 16. insgesamt in der Basis-Disziplin.

Zweitbester Schweizer war Gino Caviezel. Der Bündner belegte nach seinem Ausscheiden im ersten Lauf in Val d'Isère Platz 10. Zwei Fahrten zum Vergessen hat Loïc Meillard hinter sich. Die nominelle Nummer 2 im Schweizer Riesenslalom-Team musste sich mit Rang 16 unmittelbar hinter Thomas Tumler bescheiden. Ein zählbares Ergebnis, das vierte im Weltcup in dieser Disziplin, lieferte Fadri Janutin mit Platz 21 ab.

Hinter dem überragenden Duo Odermatt/Zubcic belegte Zan Kranjec Platz 3. Der Slowene stiess auf Kosten von Marco Schwarz auf den letzten Podiums-Rang vor. Der Österreicher hatte nach halbem Pensum Rang 3 eingenommen.