Vom Höhepunkt mit einer Verletzung zurückgekehrt

Als Federico Toscano das Telefon abnimmt, ist er an einem Ort, an dem er lieber nicht wäre. Er befindet sich in St. Gallen in einer Physiotherapiepraxis. Der Grund dafür? Ein Knorpelschaden im rechten Knie. Vermutlich zugezogen an der Junioren-WM in Kanada Anfang März. Wie es genau geschah, weiss der Skirennfahrer aus San Bernardino nicht. Er sagt: «Ich spürte schon während dem Rennen Schmerzen, kam ins Ziel und es tat noch mehr weh.» Ein MRI kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz sorgte für Gewissheit.