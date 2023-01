Ambrosi «Amba» Hoffmann: Der einstige Skiprofi lebt den Kindheitstraum

Kvitfjell. Dieses norwegische Skigebiet in der Nähe von Lillehammer wird Ambrosi «Amba» Hoffmann immer in Erinnerung behalten. Dort beendete der mittlerweile 45-jährige Davoser im Frühling 2012 seine Skirennkarriere. Dort nahm sie 16 Jahre zuvor aber auch so richtig Fahrt auf.