Erfolgreiche Schneesportler geehrt: Eine weltmeisterliche Versammlung in Filzbach

So sind beispielsweise bei den Alpinen in den Swiss-Ski-Kadern fünf Frauen und drei Männer vom SSW vertreten. «So gut waren wir quantitativ noch nie vertreten», betonte Broder. Die Freude war ihm ins Gesicht geschrieben. Es freute ihn auch, dass die Versammlung in Filzbach stattfand, weil vor 25 Jahren an der DV in Filzbach im «Rössli» dem Namenswechsel von Skiverband St. Galler Oberland zu Skiverband Sarganserland-Walensee zugestimmt worden war.