Zweiter Weltcupsieg: Jasmine Flury gewinnt Abfahrt von Val d’Isère

Der Sieg kommt einigermassen überraschend. In St. Moritz verpasste Flury vor einer Woche zwei Mal die Top 15, war wegen einer Erkältung stark angeschlagen. Am Sonntag verzichtete sie deshalb auf den Auftritt bei den Sports Awards, wo sie zu den sechs Nominierten für die Sportlerin des Jahres war.

Flury steht nun bei drei Podestklassierungen im Weltcup: Neben dem Sieg in St. Moritz steht auch ein 3. Platz in der Abfahrt von Garmisch Partnekirchen (2022) in ihrem Palmares. Vor zehn Monaten gewann die 30-Jährige sensationell WM-Gold.

Auch andere Schweizerinnen überzeugen

Nicht nur Flury überzeugt in Frankreich: Dank Joana Hählen feiern die Schweizerinnen einen Doppelsieg. Für die 31-Jährige ist es der fünfte Top-3-Rang im Weltcup. Auch Priska Nufer (6.), Corinne Suter (9.), Lara Gut-Behrami (11.), Delia Durrer (15.) und Michelle Gisin (20.) fahren in die Top 20. Am Sonntag steht in Val d’Isère ein Super-G auf dem Programm.