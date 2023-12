Zum zweiten Weltcupsieg: Jasmine Flurys Triumph kommt zur richtigen Zeit

Ziemlich genau sechs Jahre musste sie sich gedulden. Oder genau: 2198 Tage. Nach ihrem Premierensieg beim Super-G von St. Moritz, steht Jasmine Flury am Samstag bei der Abfahrt von Val d’Isère zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf dem Weltcuppodest. Es ist ein Sieg zum richtigen Zeitpunkt – in vielerlei Hinsicht.