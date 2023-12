Zuerst verschoben, dann abgesagt: Das dritte Skirennen in St. Moritz findet nicht statt

Am Freitag hatte der Skiweltcup St. Moritz mit dem ersten von zwei vorgesehenen Super-G-Rennen gestartet. Dort siegte Sofia Goggia vor Cornelia Hütter und Lara Gut-Behrami. Am Samstag in der Abfahrt siegte Mikaela Shiffrin vor Goggia und Federica Brignone.