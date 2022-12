Wenn sich Rang  4 wie ein Sieg anfühlt

So ganz mag das Bild nicht zur übrigen Leistung des Schweizer Teams auf der Strecke und auf deren Reaktion im Zielraum passen. Bei diesem sonntäglichen Super-G in St. Moritz, den Michelle Gisin mit der Startnummer 4 in Angriff nimmt. Als sie ins Zielgelände Salastrains einfährt, leuchtet Grün auf und daneben Zwischenrang 1. Die 29-jährige Obwaldnerin reisst die Arme hoch, schreit ihre Freude heraus und setzt zu einem überschwänglichen Jubel an. Die Fans reagieren mit vielen Schweizer Fähnchen, die durch die Luft schwingen. Die Stimmung ist gut. Besser wird sie an diesem Tag nicht mehr.