Weil er am Weltcupfinal dabei war, geht es für Skirennfahrer Tumler weiter

So nahe war Thomas Tumler dem Karriereende noch nie. Der 33-jährige Skirennfahrer steht an einem Montagvormittag am Ufer des Zürichsees in Lachen. Seit ein paar Jahren wohnt der Samnauner mit seiner Freundin hier. Nun, nach einem ereignisreichen Winter, sagt er: «Wenn ich das Weltcupfinale nicht erreicht hätte, wäre meine Karriere ziemlich sicher vorbei gewesen. Es war eine Entscheidungssaison für mich.»