Was für eine Überraschung: Jasmine Flury aus Davos Monstein ist Weltmeisterin

Kurz vor den Ski-Weltmeisterschaften liegt Jasmine Flury noch eine Woche lang krank im Bett. Es ist alles andere als eine optimale Vorbereitung für die 29-Jährige aus Davos Monstein. Doch schon das Abfahrts-Abschlusstraining am Freitag lässt hoffen. Flury fährt trotz verpatztem oberen Streckenteil auf Rang 6. Und nun? Um 11.50 Uhr ist in Courchevel/Méribel klar: Flury ist Weltmeisterin in der Abfahrt. Was für eine Überraschung.

Die Bündner Skirennfahrerin stand in dieser Saison noch nie auf dem Podest. In ihrer Karriere war sie in der Abfahrt nie besser als Zweite. Einen Weltcupsieg konnte sie bislang erst im Super-G zuhause in St. Moritz feiern – vor gut fünf Jahren. An einem Grossanlass konnte sie noch nie reüssieren. Und jetzt ist sie Weltmeisterin in der Königsdisziplin.