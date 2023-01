Vom ersten Weltcupeinsatz bis zum Rücktritt – das sind Caviezels Meilensteine

Die Saison 2020/21 beginnt nicht gut für Caviezel. In der Sommervorbereitung erleidet er einen Achillessehnenriss im linken Fuss. Doch der Bündner erholt sich schnell von seiner Verletzung und feiert ein märchenhaftes Comeback. Am 12. Dezember 2020 feiert er bei der Rückkehr in den Weltcup im Super-G von Val d’Isère seinen ersten und einzigen Weltcupsieg. Doch die Achterbahnfahrt geht kurz darauf weiter. Beim Super-G-Training in Garmisch-Partenkirchen stürzt er schwer und zieht sich eine starke Gehirnerschütterung, eine Knochenprellung sowie eine Aussenbandverletzung am linken Knie zu. Zwar kehrt er für die WM in Cortina d’Ampezzo zurück, scheidet aber früh aus und entscheidet sich kurz darauf, die Saison frühzeitig abzubrechen. Die Folgen sind schwerer als gedacht. Caviezel trägt ein Schädel-Hirn-Trauma davon und kehrt in der Saison 2021/22 nicht in den Weltcup zurück.