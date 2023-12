Süsses Kälbli, Champagner-Jubel und grosse Befreiung: Das sagt Skirennfahrerin Flury nach ihrem Abfahrtssieg

Sechs Jahre nach ihrem ersten Weltcupsieg liess Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury am Samstag ihren zweiten Triumph folgen. Nicht nur überzeugte die 30-jährige Skirennfahrerin aus Davos Monstein auf der Abfahrt in Val d’Isère, sondern auch an der Siegerehrung. Sie knallte die geschüttelte Champagnerflasche auf den Boden und liess diesen in hohem Bogen herausspritzen. Wer sie dazu inspirierte? Flury erzählts im Interview.