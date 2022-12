So wie das Wetter – Flury und Jenal mit Licht und Schatten

Startet sie oder startet sie nicht? Am Freitag kurz vor Mittag mischt sich Ungewissheit in Stephanie Jenals positive Gedankenwelt. Die 24-jährige Samnaunerin hat mit der hohen Startnummer 46 bei schwierigen äusseren Bedingungen Platz 26 in der verkürzten Abfahrt von St. Moritz herausgefahren. Die Freude ist gross nach ihren ersten Weltcuppunkten der Saison. Sie sagt: «Ich bin froh, dass ich mich bei dieser blinden Sicht oben im Starthaus überwinden konnte. Ich habe die ganze Strecke gekämpft. Damit kommt man bei solchen Bedingungen am weitesten.»