Bündner Skirennfahrerin Flury nach Rang 17 im Super-G von St. Moritz: «Es war schwierig heute»

von Stefan Salzmann und Patrick Ulber

Einst feierte Jasmine Flury in St. Moritz ihren ersten Weltcupsieg. Zum heutigen Auftakt hatte die Abfahrtsweltmeisterin mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Die 30-jährige Bündnerin sagt: «Wenn das Grundgefühl schon nicht gut ist, liegt es nicht am Ski, sondern an mir und meiner Überwindung.» Flury im kurzen Interview.