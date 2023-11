Selina Egloff: Nach langer Pause startet die 22-Jährige aus Scuol am Wochenende im Weltcup

Selina Egloff musste zuerst Abstand gewinnen, um zu merken, dass ihr etwas fehlt. Am Materialabgabetag von Swiss-Ski in Dübendorf kann die 22-jährige Skirennfahrerin aus Scuol wieder strahlen. Denn nach etwas mehr als einem Jahr ist sie zurück. Zurück im Ski-Zirkus. Sie sagt: «Ich habe mega Spass am Skifahren und bin froh, dass ich wieder das machen darf, was ich extrem gerne mache.»