Riesenslalom in Sölden: Das sind die vier Bündner Ski-Trümpfe zum Saisonstart

Die Riesenslalomspezialistinnen machen am Samstag auf dem Rettenbachgletscher in Sölden den Anfang, am Tag darauf ziehen die Männer nach. Während bei den Frauen keine Bündnerin am Start steht – und somit auch nicht die Engadinerin Vanessa Kasper – kommen vier der elf aufgebotenen Schweizer aus dem Kanton Graubünden. Wir haben die Übersicht.