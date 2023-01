Mit einer Bündnerin und drei Bündnern an die Ski-WM

Mit Jasmine Flury befindet sich auch eine Bündnerin im WM-Aufgebot. Die Davoserin hat sich mit ihren Top-Platzierungen von Rang 4 und 10 in der Abfahrt und 10 und 11 im Super-G für beide Disziplinen empfohlen. Weiter aus Bündner Sicht mit dabei sind Stefan Rogentin, Gino Caviezel und Thomas Tumler. Ersterer hat sich mit seinem ersten Podestplatz der Karriere (Zweiter im Super-G von Wengen) empfohlen und auch in der Abfahrt die Limite erfüllt. Zweiterer schaffte sowohl im Riesenslalom (Zweiter in Schladming) als auch zwei Top-10-Plätzen im Super-G die Selektion. Und Tumler gelangen zwei Top-15-Plätze im Riesenslalom, womit auch er mit an die WM reisen darf.