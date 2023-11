Mikaela Shiffrin siegt nach Petra Vlhovas Missgeschick

Petra Vlhova wollte das Werk zu Ende bringen, zu dem sie die Basis schon am Morgen gelegt hatte. Im ersten Durchgang war sie knapp acht Zehntel schneller gewesen als alle ihre Konkurrentinnen. Sie war drauf und dran, den Slalom in Levi als erste Fahrerin zum siebten Mal zu gewinnen. Sie war drauf und dran, das Rennen in ähnlichem Ausmass zu dominieren wie tags zuvor, in dem sie in der Schlussrangliste 1,41 Sekunden zwischen sich und ihre erste Verfolgerin, die Deutsche Lena Dürr, gelegt hatte.