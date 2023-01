Janutin: «Ich war ein paar Mal knapp hinter den besten 30, das fuchst mich ein wenig»

Weiter geht es bereits am Samstag in Adelboden, wo Janutin erstmals an einem Heim-Weltcuprennen starten darf. Im Riesenslalom am legendären Chuenisbärgli will der Bündner am liebsten zweimal hinunterfahren können. Er sagt: «Als Schweizer freut man sich extrem auf die Rennen in Adelboden. Das wird ein riesiges Spektakel.» An Unterstützung wird es ihm nicht fehlen. Er darf auf seinen ganzen Fanclub zählen.