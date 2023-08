Gino Caviezel: Schuften im Maschinenraum

Der Schweiss rinnt die Schläfe hinab, der Blick ist fest auf das eigene Knie gerichtet. «Ein letztes Mal noch», presst Gino Caviezel zwischen den Lippen hervor, bevor er das dreissig-Kilo schwere Gewicht zu Boden sinken lässt. «Puh, das war streng», meint der Bünder mit einem breiten Lachen, welches so gar nicht zur eben getätigten Anstrengung passt. Doch es zeigt, dass der Skiprofi auch mit seinen 31 Jahren noch immer mit viel Fleiss, Ehrgeiz und vor allem Freude in seinem persönlichen Kraftraum in Landquart schuftet.