Das sagen Flury und Jenal zum Super-G von St. Moritz

«Schade konnte ich heute nicht zeigen, was ich draufhabe», zeigt sich Jasmine Flury von ihrer Fahrt enttäuscht. Nach den Rängen 4 und 10 in den beiden Abfahrten in St. Moritz verpasst die Davos-Monsteinerin diesmal einen Top-Ten-Platz im Super-G. Auch Stephanie Jenal hätte mehr von sich erwartet, wie sie im Interview ausführt.

Das sagen Flury und Jenal im Gespräch mit TV Südostschweiz