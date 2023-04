Caviezel zeigt die beste Saison, glaubt aber noch an viel mehr

Die Statistiken sind klar: 438 Punkte, 13. Rang im Gesamtweltcup, Achter in der Riesenslalom- und Elfter in der Super-G-Wertung: Die blossen Zahlen verdeutlichen, dass Gino Caviezel im vergangenen Weltcupwinter so gut wie noch nie unterwegs war. Deshalb sagt der beste Bündner Skirennfahrer: «Wenn ich mir eine Note geben müsste, wäre es eine 5. Es war noch nicht perfekt, aber es war gut.»