Caviezel, Rogentin, Flury, Tumler und Simonet: Diese fünf Namen vertreten Graubünden am Ski-Weltcupfinale

Stefan Rogentin

Der 28-jährige Speed-Spezialist hat einmal mehr vor allem im Super-G abgeliefert. Über die ganze Saison gesehen, hat er sich als sechstbester Fahrer der Super-G-Wertung etabliert. Deutlich schlechter lief es in der Abfahrtswertung, wo der Heidner Rang 17 einnimmt. Sein grösster Erfolg in dieser Saison? Rang 2 im Super-G am Heimweltcup in Wengen, was gleichbedeutend mit seinem ersten Weltcup-Podestplatz war. In der Abfahrt hingegen kam Stefan Rogentin nicht wie gewünscht auf Touren und klassierte sich als bestes Resultat «nur» auf Rang 10. Nach starkem Beginn kam er ab Ende Januar nicht mehr wie gewünscht auf Touren, aber vielleicht gelingt ihm ja am Weltcupfinale noch eine Reaktion. Im ausgedünnten Schweizer Speed-Team steht Rogentin nicht nur im Super-G am Donnerstag am Start, sondern auch am Mittwoch in der Abfahrt.