Bouldern, Padel-Tennis und Skateboarden: Skirennfahrer Janutin macht sich fit für den Winter

Vorgestern Krafttraining im eigens dafür umfunktionierten Stall, gestern Sprints in einem Bachbett, heute Bouldern im Kletterzentrum, morgen Padel-Tennis und übermorgen Skateboarden in der Oberen Au in Chur: Was nach einem Sportprogramm eines äusserst ambitionierten Allrounders klingt, ist der Sommertrainingsplan von einem, der im Winter «nur» eines tut – nämlich Skifahren. Der 23-jährige Fadri Janutin aus Landquart sagt: «Das abwechslungsreiche Training ist der Grund dafür, dass ich mich jeden Sommer wieder gerne auf den Winter vorbereite.»