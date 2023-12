Auftaktrennen in St. Moritz: Goggia siegt, Gut-Behrami holt als Dritte Schweizer Podestplatz

Das Podest

Sofia Goggia ist alles andere als eine Überraschungssiegerin dieses ersten Super-G-Rennens in St. Moritz. Als die Italienerin mit der Startnummer 7 ins Rennen eingreift, stellt sie die klare Bestzeit auf. Zwar scheint sie im Ziel nicht wahnsinnig zufrieden und verzieht das Gesicht. Schlussendlich kann aber niemand mit Goggia mithalten. 0,95 Sekunden verliert die zweitplatzierte Cornelia Hütter aus Österreich. 1,02 Sekunden sind es für die drittplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami. Goggia ist also in diesem Auftaktrennen des Skiweltcups St. Moritz in einer eigenen Liga unterwegs. Ihr gelingt es am besten, die nötige Risikobereitschaft bei nebliger Sicht auf die Piste zu bringen. Kein Wunder, wenn man sich ans vergangene Jahr erinnert, als sie beim einten Rennen mit gebrochener Hand Zweite wurde und keine 24 Stunden später gewann. Sie ist auch Topfavoritin für die morgige Abfahrt und nach ihrem Super-G-Triumph auch für den abschliessenden Super-G am Sonntag.

Die Österreicherin Cornelia Hütter ist die einzige, die den Abstand auf die Siegerin unter einer Sekunde halten kann. Eine starke Leistung und ein toller Podestplatz für die 31-Jährige. Die Schweizer Bilanz rettet Lara Gut-Behrami mit einer Fahrt, die sie auf Platz 3 bringt. Sie hat das Glück auf ihrer Seite. Der Abstand auf die viertplatzierte Mikaela Shiffrin beträgt nämlich nur sechs Hundertstel.