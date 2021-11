Schritt für Schritt zurück in den Weltcup

Auf der Diavolezza startet am Donnerstag Selina Egloffs Saison. Die 20-Jährige aus Scuol geht es langsam an. Das zeigt sich nicht nur daran, dass sie mit zwei Slaloms auf dritthöchster Stufe (FIS-Rennen) ihren Winter eröffnet. Sie sagt es auch gleich selbst: «Nach der langen Vorbereitung will ich zuerst einmal das Renngefühl wieder zurückerlangen.» Erst danach sollen in Skandinavien, sofern genügend Schnee vorhanden ist, die ersten Europacuprennen folgen. Dann will sie auf zweithöchster Stufe ihren Winter definitiv lancieren.