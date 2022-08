Mit dem Studium geht auch die Skikarriere zu Ende

Spektakuläre Landschaften, Vulkane, Geysire, Thermalquellen und Lavafelder – während neun Tagen erholte sich die Davoser Para-Skifahrerin Bigna Schmidt in Island von den Strapazen der vergangenen Monate. Bitter nötig seien die Ferien gewesen, wie die mit dem Fehlbildungssyndrom TAR (ihr fehlen beidseits die Speiche am Unterarm und einige Handwurzelknochen) zur Welt gekommene Schmidt erzählt. Nach elf Jahren Spitzensport gab die Bündner Behindertensportlerin des Jahres 2014 am ersten Juni ihren Rücktritt bekannt.