Mit 18 Bündnerinnen und Bündnern und drei Geschwisterpaaren in die neue Skisaison

13 Männer und 5 Frauen zeigen ein klares Ungleichgewicht im Bündner Skirennsport:

In der Tat ist die Anzahl Athletinnen des Bündner Skiverbandes in den Swiss-Ski Kadern geringer. Das war schon immer so. Genau so ist und waren aber im Ostschweizer Skiverband (OSSV) die Frauen immer stärker vertreten als die Männer. Warum dies so ist, darüber kann ich nur spekulieren, denn wir fördern die Juniorinnen und Junioren gleichermassen. Wir hatten aber im vergangenen Jahr fünf Rücktritte aus dem Kader der Juniorinnen, das bereitet mir schon etwas Sorge. Die meisten dieser Athletinnen sind aus Motivationsgründen zurückgetreten und setzen auf die berufliche Ausbildung.