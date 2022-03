«Haben jeden Stein fünfmal umgedreht»

Bald geht es los. Am Samstag im Super-G und am Sonntag im Riesenslalom gastieren die weltbesten Skirennfahrerinnen in der Lenzerheide. Möglich gemacht hat dies die neue OK-Präsidentin Luana Bergamin und ihr Team. Die 36-Jährige, die nur unweit des Zielgeländes in Parpan wohnt, war einst selbst Skirennfahrerin, ehe sie ihren Traum von Weltcupsiegen und Olympiamedaillen aus gesundheitlichen Gründen begraben musste. Nun lebt sie den Traum als OK-Präsidentin und verwirklicht sich mit einer eigenen Sport- und Eventberatungsfirma.