Grosse Ehre für Bündner Talent

von Jörg Greb

Von «einer Riesenehre» sprach der 22-jährige Landquarter Fadri Janutin am Freitagabend bei der feierlichen Preisübergabe in der ehrwürdigen Bocken-Residenz in Horgen am Zürichsee. Dass es schneite und der Apéro nicht im Freien hatte serviert werden können, kommentierte der Skirennsportler trocken mit: «Das hätte nicht sein müssen.» Gerade nach der langen Saison sehnt er sich nun eher nach Sonne und Wärme – auch wenn es zum Ausklang nochmals auf den Schnee gehen wird: zum Skitesten.

