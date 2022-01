Für Carlo Janka ist nach Wengen Schluss

Die Karriere von Janka war von vielen Erfolgen gekrönt. An den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 gewinnt er die Goldmedaille im Riesenslalom. 2009 wird er in Val-d’Isère Weltmeister im Riesenslalom und holt in der Abfahrt Bronze. 2009/2010 ist die Saison, in der er auch Gesamtweltcupsieger wird.

Mit diesen Erfolgen bewegt sich Janka in einem sehr exklusiven Zirkel. Er ist der einzige Schweizer neben Pirmin Zurbriggen in den Achtzigerjahren, dem das Triple aus Olympiasieg, WM-Titel und Gesamtweltcup-Triumph gelang.

Das Palmarès von Janka umfasst zudem elf Weltcupsiege in vier verschiedenen Disziplinen. 28-mal stand er auf dem Podest, 14 dieser Platzierungen errang er bis März 2010. Letztmals in die Top 3 reichte es dem Bündner am 7. März 2020 als Abfahrts-Dritter in Kvitfjell.

Doch in den vergangenen Jahren beschäftigten den Bündner vor allem Verletzungen, vor allem im Rückenbereich. Den Einstieg in den aktuellen Weltcupwinter verpasste er wegen einer Covid-Erkrankung. (so/sda)