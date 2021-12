Flury riskiert nicht nur auf der Piste und wird dafür belohnt

Als Jasmine Flury am Wochenende auf der Corviglia-Piste in St. Moritz über die Ziellinie fuhr, winkte sie mit Freude dem Publikum entgegen. Sie hätte dies wohl auch getan, wenn die Resultate nicht gestimmt hätten. Schliesslich war es nach der letztjährigen Absage schön für die Davoserin, in St. Moritz an ihrem Heimweltcup wieder fahren zu dürfen. Da, wo sie 2017 ihren bislang einzigen Weltcupsieg feiern konnte. Aber eben, es stimmten auch die Platzierungen.