Einmal Skifahrer, immer Skifahrer

Was schiesst dem Protagonisten Werner Mattle, angesprochen auf die legendäre Schweizer Olympiamission 1972 in Sapporo, spontan durch den Kopf? «Es ist einfach verrückt, wie rasend schnell die Zeit vergeht», erklärt der 72-Jährige mit sonorer Stimme. Ein besonders emotionaler Vertreter war er nie. Mattle galt als kühler Stilist und Materialtüfler auf Ski, der den Anteil des Zufalls im Spitzensport möglichst klein gestalten wollte. Das war damals eine komplett neue Herangehensweise. Als Mitglied der Schweizer Riesenslalom-Equipe geriet er unverhofft in den Fokus.