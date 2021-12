Eine letzte Tat vor dem nahenden Ende

Die Worte wiederholen sich. Saisonvorbereitung für Saisonvorbereitung. Und nun sogar während der Weltcup für die Speedspezialisten bereits gestartet hat und in diesen Tagen die zweite Station in Beaver Creek ansteht. Angesprochen auf seinen Gesundheitszustand sagt Carlo Janka: «Eigentlich wie immer. Aber das ist ja nichts Neues.» Seit Jahren macht dem 35-jährigen Skirennfahrer aus Obersaxen der Rücken zu schaffen. Nicht nur beim Skifahren, sondern auch bei Tätigkeiten wie dem Schnee räumen vor dem Haus. Es lässt Janka sagen: «Es gibt keinen Tag, an dem ich meinen Rücken nicht spüre.»