Der Olympiatraum erfüllte sich doch noch

Zuerst muss Sebastien Fiol lachen, als Sandro Viletta anruft. «Das ist jetzt aber ein Witz», entfährt es dem 24-Jährigen aus St. Moritz. Denn der Olympiasieger von Sotschi 2014 am Ende der Leitung unterbreitet ihm die Möglichkeit, als Vorfahrer die Skirennen in Peking zu absolvieren. Aber nein, ein Scherz ist das nicht. Deshalb sagt Fiol sofort zu. Denn an Olympische Spiele wollte er schon immer einmal. Wenn auch in einer etwas anderen Rolle.