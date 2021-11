Caviezel wartet bis es «Klick» macht

Während die Speedspezialisten am Wochenende in Lake Louise in die Saison gestartet sind, lässt sich Skirennfahrer Mauro Caviezel nicht entmutigen. Er arbeitet in einem Kraftraum in Landquart an seinem Comeback. In der Hoffnung, dass es plötzlich «Klick macht», wie er sagt. Die Zuversicht war gar so gross, dass sein Servicemann mit dem Skimaterial des 33-Jährigen nach Nordamerika gereist ist. Doch es blieb eine Wunschvorstellung, denn das letzte Puzzleteil fehlt noch immer, um wettkampfmässig wieder Rennen zu bestreiten.