Bont und Salvetti sind Gesamtsieger und Gewinner der Kombiwertung

Die Rennen waren vom RLZ Oberengadin hervorragend organisiert. Der Riesenslalom vom Samstag am Corvatsch in Silvaplana konnte trotz leichtem Schneefall fair durchgeführt werden. Der Slalom auf Furtschella in Sils am Tag darauf fand bei prächtigem Wetter auf einer perfekten Piste statt. Davon konnten die Jugendlichen bestens profitieren und die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer die guten Leistungen bestaunen.