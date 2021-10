Wie ein roter Faden durch die Karriere

Plötzlich geschah es wieder. Die Zahnräder griffen ineinander. Alles fühlte sich leicht und locker an. Unbeschwert und voll im Flow. Zum genau richtigen Zeitpunkt. «Es machte einfach Klick und funktionierte», sagt Sandro Boner lachend. Der ehemalige Skirennfahrer aus Serneus weiss gar nicht so recht, wie er das spezielle Gefühl beschreiben soll. Wahrscheinlich, weil er sich in Zeiten seiner grössten Erfolge gar nicht erst zu hinterfragen begann. Klar war ihm nur: Winteruniversiaden und er – das passt zusammen. Egal, was in den Jahren zuvor und danach geschehen war.