Viel mehr als nur ein gewöhnliches Public Viewing

In Englisch nennt sich so was «Family Affairs». Auf Deutsch Familienangelegenheit. Und in Untervaz ist es die Familie Philipp. Grossvater, Vater, Onkel, allesamt bekannte Schwinger. Und die dritte Generation steht bereit: Der neunjährige Leandro Philipp ist kürzlich an einem Schwingfest haarscharf an einer Geiss vorbei geschrammt. «Er bekam dann einen Zweig», sagt die stolze Grossmutter Monika Philipp. Sein Cousin Roy ist zwölf. Auch er ein Nachwuchsschwinger – wahrlich eine Familienangelegenheit.