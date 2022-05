Verheissungsvolle Trainings ­verströmen viel Zuversicht

Die Schwingfestsaison 2022 mit dem Eidgenössischen Fest in Pratteln Ende August als klarer Höhepunkt ist Anfang Mai mit den ersten Kranzfesten lanciert worden. Nicht dabei beim Saisonstart war Roger Rychen. Für den 31-jährigen Glarner beginnt die Saison am Sonntag beim Zürcher Kantonalen in Ossingen – so spät im Jahr wie nie in seiner Karriere. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme, die ihn im ­April drei Wochen sowohl vom Kraft- als auch vom Schwingtraining fernhielten. «Zu schaffen machte mir vor allem die ­Müdigkeit.